Sergio Maldonado, el hermano del joven encontrado muerto en el río Chubut, negó hoy que haya hablado telefónicamente con el ministro de Justicia, German Garavano, y apuntó contra el presidente Mauricio Macri al señalar que le pareció "hipócrita y bajo de su parte que haya llamado" a su madre "dos días antes de las elecciones".





"Quiero desmentir lo que dijo Garavano, porque no habló conmigo por teléfono, me estuvo llamando y no quise responder porque estoy triste, solo le respondí un mensaje", sostuvo el hermano del joven artesano poco después de las declaraciones que formuló el titular de la cartera judicial.





Respecto al presidente Mauricio Macri, Sergio señaló: "Me pareció hipócrita y muy bajo de su parte que haya llamado a mi vieja dos días antes de las elecciones, cuando nunca se preocupó por nosotros. Me dan asco. Me parece patético todo lo que hicieron".





Y finalizó: "No se puede ser tan basura. Tienen que tener mucho respeto en estos momentos".





En declaraciones a C5N, remarcó que es "difícil salir a hablar" sin hacer previamente "un duelo" necesario ante la confirmación de la muerte de su hermano y agregó: "Decían que nosotros hacíamos política y lo están haciendo ellos. Nos llaman para expresar solidaridad pero tenían que acompañar desde el primer día, no al día 80 y dos días antes de las elecciones, me da mucha bronca".