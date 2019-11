Unidad en Boca: "Es imposible que le oficialismo me ofrezca la candidatura, con personas que pensamos igual es posible"

¿Por qué no estuvo presente en la reunión?









Su unidad con Ameal:





"Tenemos que juntarnos con personas que piensen igual que nosotros. Con Ameal estamos hablando. No quiero hablar de formula. Se la experiencia que tengo para ser Presidente de Boca. Es imposible que le oficialismo me ofrezca la candidatura, con personas que pensamos igual es posible".



¿Llamado de Mauricio Macri?:





"No no me llamó. Quiero hablar de gestión en Boca, no de política".



Rol de Juan Riquelme:





"Es un tema muy manoseado. Yo le ofrezco el lugar de manager en Boca. Se tiene que decidir".



Mundial de Clubes:





"Boca es una bandera mundial. No se sai este tema se lo ofrecieron a Boca o si lo fue a buscar.Boca es una marca registrada".



¿La nueva Bombonera?:





"Lo que pretendo, es un plan cobn más de 15 reformas. El proyecto es viable. Está el compromiso de las casas frentistas que venden".