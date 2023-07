Mauricio Pochettino hizo un pedido desesperado en las redes y recibió una increíble respuesta

El poder asombroso de las redes sociales se rompió una vez más cuando Mauricio Pochettino realizó un pedido desesperado a través de una historia en redes sociales. En la historia, se le ve durante la famosa final del 91 en la que Newell's venció a Boca, y Pochettino aparece con su camiseta rota, como si fuera un superhéroe. Él escribió: "Me gustaría encontrar esta camiseta, han pasado 32 años y no tengo noticias de dónde está, por favor". Sorprendentemente, el hombre que guardó ese tesoro apareció y obtuvo: "La tengo yo".

pochettinocamiseta.jpg

Con el paso del tiempo, esa camiseta se ha vuelto aún más importante, considerando el destino de cada jugador y entrenador que apareció en aquel memorable partido disputado el 9 de julio de 1991. Fue un enfrentamiento inolvidable entre Newell's, dirigido por Marcelo Bielsa, y Boca, que se llevó a cabo en la Bombonera, en medio de una batalla épica en el barro. El partido se definió mediante una tanda de penales, en la cual el arquero Norberto "Gringo" Scoponi escribió su nombre en la historia al consagrarse campeón.

Juan Carlos Roldán, exjugador que formó parte del plantel campeón de Newell's, resultó ser el hombre que guardó el tesoro sin saberlo. En una reciente entrevista al programa Zapping Sport de Radio 2 de Rosario, Roldán reveló qué sucedió con la camiseta que Mauricio Pochettino está buscando.

"Sí, tengo la camiseta de Pochettino de la final contra Boca. Es una camiseta que adquirió aún más importancia hoy en día, especialmente por el partido en sí y por la figura de la persona que la obtuvo", dijo Roldán.

El exfutbolista afirmó que Pochettino le regaló la camiseta en su momento. "Le creo cuando dice que no recuerda que la tengo. Aunque siempre mantuvimos una buena relación con Mauricio, no entiendo por qué me la regaló", agregó. Luego, respondió a la pregunta crucial sobre si le devolverá el tesoro al director técnico: "Primero vamos a hablar y recordar los buenos tiempos. Si él desea la camiseta, la tendrá. Hubo un buen gesto por parte de él en su momento".

pochettinocamiseta2.jpg

Por último, cuando le preguntaron dónde guardaba específicamente la casaca, Roldán respondió: "La camiseta está en buen estado, la tiene mi hijo y no se utiliza".