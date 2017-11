Máximo Kirchner pidió su sobreseimiento en la causa Hotesur

El diputado nacional Máximo Kirchner se presentó ante el juez Julián Ercolini para declarar en el marco de la causa Hotesur, en la que se investiga un presunto lavado de dinero a través de los hoteles de la familia Kirchner.



Máximo llegó minutos antes de las 10 a los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, donde presentó un escrito en el que pidió su sobreseimiento. El miércoles deberá concurrir su hermana Florencia.



En su escrito, el diputado rechazó la acusación en su contra, solicitó su sobreseimiento, y cuestionó que la Justicia lo vuelve a juzgar por hechos en donde ya se investigaron.



En ese sentido, refirió a la causa por enriquecimiento ilícito en contra de Néstor y Cristina Kirchner en donde fueron sobreseídos y del caso "Los Sauces" donde él y su madre están procesados por asociación ilícita.



"Las operaciones que se me imputan fueron analizadas en por lo menos cuatro procesos judiciales", dijo.



Por otra parte sostuvo: "No hay lavado de activos ni tampoco delito si los bienes investigados desde un primer momento estuvieron y circularon dentro del sistema económico legal".



Además, dijo que las operaciones de alquiler de plazas hoteleras a la firma Valle Mitre, de Lázaro Báez, no eran "simuladas sino reales.



"Es incongruente sostener que los supuestos retornos por la concesión de la obra pública hubiesen comenzado recién en el 2010" pues recordó que ya desde el 2003 Báez pagaba alquileres en plazas hoteleras.



"La asignación de obra pública en favor de Báez y los supuestos retornos tampoco guardan proporción alguna. Escapa al más elemental sentido común suponer que desde la Presidencia se va a montar una mega estructura para beneficiar en sumas multimillonarias a un "empresario amigo", dijo.



Los hermanos fueron citados a declarar por el juez federal Julián Ercolini, tras un requerimiento formulado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.



En el caso Hotesur se investiga una supuesta maniobra de lavado de dinero proveniente de sobornos de contratistas de obra pública, como el empresario detenido Lázaro Báez.