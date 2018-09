"Me avergüenzo de vivir en un país en donde tratamos así a los maestros"

En el día en que se celebra el Día del Maestro, Luis Novaresio homenajeó a estos trabajadores de la educación al dedicarles el habitual espacio editorial de la edición de hoy de #Novaresio910. Con un mensaje en el que supo mezclar la emoción con la crítica, reivindicó su tarea y los calificó como "los parteros privilegiados de enseñarte a pensar", además de remarcar el maltrato que la clase política muchas veces les dispensó.

"A los maestros no les importa nadie. En general, a nadie les importa".

"El que nunca pasó por un aula para dar clases no tiene la menor idea de lo que significa ser docente. Porque los maestros de nuestro país, no solo enseñan la tabla del dos, sino que contienen para saber qué pasa en las casas, despiojan y dan de comer".

"Me avergüenzo de vivir en un país en donde tratamos de esta manera a los maestros. Me avergüenzo de vivir en un país en donde nos aburrimos de pegar una oblea en el auto, cargar un litro de nafta para que los maestros sigan ganando lo que ganan".

"Y me avergüenzo de vivir en un país en donde un maestro gana esto, se reconoce solamente cuando hay paros que la guardería no funciona para muchos, y no entender que son como Sócrates: los parteros privilegiados de enseñarte a pensar. Feliz Día del Maestro, che".