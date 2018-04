"Me encontré con varios impresentables, Anibal Fernandez, pobrecito "

Rubén Pollo Sobrero - Líder de la sección Oeste de la Unión Ferroviaria 22-02.mp3

"La marcha cumplió los objetivos que era hacer un acto como fue. Se pueden hacer muchas lecturas, para mí la principal es que muchos dirigentes gremiales se tendrán que jubilar porque llamaron a no ir a la marcha y estuvieron todos los gremios"-"El Sindicalismo Combativo fue el más grande después de Camioneros, gente de UTA, UOM estuvieron con nosotros, también los conflictos del Inti, Posadas, Ingenio Ledesma. Para nosotros el dato más interesante es ese"-"Después está el desafío de ver cómo sigue. Yo no subí al palco. El primero que tenemos es que los conflictos que tuvimos los perdimos Lear, Pepsico AGR, si no nos juntamos perdemos co mpañeros y tenemos conflictos complicados como los Ingenios, el Inti, el Posadas porque el Gobierno no da respuesta"-"Era fundamental mostrar un acto con unidad, el Gobierno aunque diga que no presta atención lo miraron porque había mucha gente. Yo fui el que pedí cambiar la fecha porque hoy se cumplen un nuevo aniversario de la tragedia de Once"-"Son los menos los que ven un animo destituyente. Obvio que hay gente que quiere que se vaya Mauricio Macri, yo lo que quiero es que cambie la política económica, que gobierne para todos, no para los ricos nada más. Después veremos en las elecciones"-"Después hay impresentables que no tienen lugar en la sociedad que se suman al reclamo, algunos diputados, Aníbal Fernandez."-"Yo creo que hace falta discutir el paro nacional para frenar los despidos. Nosotros no fuimos a defender a los sindicalistas chorros, nosotros lo festejaremos como cuando detuvieron al Pata Medina."-"Yo creo que se viene una renovación sindical, hay trabajadores que desobedecieron a los sindicalistas. En Ferrobaires estamos complicados, 1200 compañeros que están en una situación de despidos y no se pueden reinsertar porque no hay trabajo"Luis Novaresio, conductor: "Cuando se habla del sindicalismo rico no cabe en vos."Rubén Pollo Sobrero, Líder de la sección Oeste de la Unión Ferroviaria: "Este Gobierno no puede hablar de extorsión, delincuencia, Jorge Triaca no puede hablar con los hechos que son públicos, es un caradura, debería haber renunciado. La cantidad de procesados y hechos de corrupción que tienen los funcionarios de este Gobierno no tienen nada que envidiarle al kirchnerismo, Rogelio Frigerio, Federico Sturzenegger, He rnán Lombardi. Los hechos no avanzan porque son Gobierno."