"Me preocupa que el presidente haga populismo 4.0"

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES









"El Gobierno quiere relanzar la manera comunicacional, teniendo en cuenta que ya está en campaña. Ratifica lo que dice y planteando un escenario a corto plazo. Con Instagram busca llegar a un público más joven, seducir al votante que acompañó parcialmente a Cambiemos."



-"A mí no me preocupa que Macri utilice las redes sociales, lo que me preocupa es el Populismo, me preocupa que la comunicación desplace a la política."



- El sábado habrá un timbreo, pero esto lo reemplazará?: "El timbreo fue una innovación de Cambiemos a la cultura política, pero en un momento de desilusión, aunque tiene apoyo de la gente, el timbreo es aleatorio, las redes son más seguras"



-"El Gobierno sabe que hay un sector que la está pasando mal"



- Interna en el Gobierno: "Siempre hay diferencias en el Gobierno, por ideología e intereses, egos. No me sorprende, el tema es si las internas obstaculizan la gestión y traen problemas de gobernabilidad. Igual este Gobierno a pesar de las internas mantiene la agenda. Este Gobierno es muy presidencialista"





AUDIO DE LA ENTREVISTA