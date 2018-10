Mellizo polémico: "Ni la gente quiere ya saber nada de la Selección"

Tras un fin de semana que estuvo cargado de polémicas y rumores, el mellizo Guillermo Barros Schelloto subió la apuesta con fuertes declaraciones sobre la Selección argentina.

El DT de Boca ofreció una entrevista telefónica y fue consultado sobre la ausencia de Cristian Pavón de la convocatoria por lesión. "Estamos en el año del Mundial, se jugaron muchos partidos previos a esa competencia y me parece que tampoco hay tanta necesidad de que la Selección juegue tantos partidos amistosos después de la Copa. Me parece que hay que pensar más en eso que en qué jugador citás o no", dijo el entrenador xeneize.

Vale recordar que ni Boca ni River tendrán enviados en la próxima fecha FIFA por distintas lesiones y molestias que tuvieron los convoados por Lionel Scaloni. Argentina jugará el próximo jueves 11 contra Irak en Arabia Saudita. Además, el martes 16 se enfrentará ante Brasil en un nuevo partido amistoso que sirve para probar nuevos nombres en la albiceleste.

El Mellizo elevó el tono de sus declaraciones afirmando: "Me parece que hay que considerar el calendario de la Libertadores, de la Champions, fue el año del Mundial,... ni la gente quiere ya saber nada de la selección argentina o uruguaya, cualquier selección. La gente quiere ver los partidos de los equipos de los que son hinchas", cerró.