Alfredo Berti, el hombre que hace ilusionar a Independiente Rivadavia: "Se define en la última fecha"

En medio de la intensa disputa por el título en el torneo de Primera Nacional, el entrenador de Independiente Rivadavia de Mendoza, Alfredo Berti, compartió su mirada sobre el desarrollo de la competencia y los desafíos que su equipo enfrenta en esta emocionante carrera por el primer lugar de la zona B del torneo de Primera Nacional. En diálogo con el programa López 910, consideró que el campeón se definirá en la "última fecha" y que ser regular es clave para sacar diferencia al resto.

Con su equipo en la pelea por el título y con contendientes como Deportivo Maipú y Chacarita también en la carrera, el técnico enfatizó la importancia de mantener la calma y abordar cada partido con naturalidad. "Hace 13 o 14 fechas que venimos mirando a Maipú y a Chacarita. Estamos los tres cabeza a cabeza. Intentamos manejar la ansiedad, estar tranquilos, porque sabemos que esto se va a definir en la última fecha", destacó Berti.

Berti también compartió sus reflexiones sobre la actualidad del torneo, donde los equipos punteros enfrentan desafíos inesperados por parte de rivales en la lucha por la permanencia. El técnico destacó la paridad y competitividad de la liga, subrayando que "cualquier equipo le puede ganar a cualquiera". En este contexto, consideró cuál es la clave: "Está todo muy parejo y creo que el que logre una regularidad, puede sacar una ventaja".

En relación con el sueño de llegar a la última fecha con posibilidades de obtener el título, Berti expresó su deseo de enfrentar a Maipú en un choque decisivo en el Estadio Malvinas Argentinas. "Si con Maipú llegamos los dos con chances a la última fecha, sería hermoso jugar en el Malvinas. La cancha explotaría", compartió Berti.

El técnico también abordó un tema de su pasado como jugador que estuvo en la conversación pública: su polémica salida de Boca Juniors. Berti desmintió rotundamente las afirmaciones sobre haber cobrado 2 millones de dólares en un juicio relacionado con su salida del club. "No es bueno que se instalen cosas, sobre todo por cómo se vive en la Argentina. No es agradable que hayan tirado esa cifra porque la realidad es otra, no son 2 millones de dólares. Es una cifra muy baja que no tiene nada que ver con lo que dicen y eso genera algunos problemitas. Hay que ser más responsables y no tirar cualquier cosa", aclaró Berti.