"Merecimos el título porque la entrega del equipo fue magnífica"

El arquero de Independiente, Martín Campaña, una de las máximas figuras de su equipo junto al volante Nicolás Domingo, remarcó que su conjunto "mereció el título por la entrega magnífica que tuvo con 10 jugadores durante más de un tiempo en cada partido ante un Gremio de gran categoría".



"Y si merecimos el título fue porque jugamos con diez hombres en Avellaneda y también en Brasil. No nos llevamos el premio seguramente porque ellos fueron superiores, pero la entrega del equipo fue magnífica y debía tener otra retribución. Por eso estoy orgulloso de mis compañeros", indicó Campaña.



"Y si perdimos en los penales no fue por culpa de Martín Benítez, ya que pateó el último penal con alma y vida, como se tiene que hacer en una final, pero lamentablemente no entró", defendió el uruguayo al misionero.



Después del empate en uno en Avellaneda con la expulsión sufrida de Emmanuel Gigliotti en el primer tiempo y la reiteración de esa situación por la tarjeta roja que recibió Fernando Amorebieta también en la etapa inicial, los 120 minutos disputados en el Arena do Gremio terminaron en un heroico 0 a 0 que el "rojo" terminó sufriendo al perder 5-4 en la definición por tiros penales.



"La verdad que perdimos y estamos dolidos, pero caímos de pie, porque el corazón de Independiente fue lo que lo llevó a los penales con 10 hombres después de 120 minutos", sostuvo un compungido domingo en la despedida de Porto Alegre, y sus palabras fueron la más ajustada síntesis de lo acontecido anoche en otra jornada histórica del "rojo" de Avellaneda, aunque la victoria se haya escapado desde los 12 pasos.