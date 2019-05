Mesa económica en Viale 910 con Carlos Burgueño y Rubén Rabanal

Carlos Burgueño: "Lo mejor que se puede decir es un alivio explicable. Creo que el mejor funcionario del Gobierno es Jorge Todesca. Yo me enteré hoy mismo del índice al igual que todos por el sitio del Indec, y así tiene que ser".



Rubén Rabanal: "El número en sí es espantoso". "En cualquier país normal es un escándalo". "Acá importa la tendencia del número".



CB: "Las medidas que se aplicaron ahora son las que se deberían haber aplicado en 2016. Si vos tenés como principal problema la inflación, no podés aumentar los servicios un 500% y libera r los combustibles, en ese caso no tiene que ser prioridad la inflación".







Carlos Burgueño: "En la reunión de ayer quedó la foto" (en relación a la cumbre del PJ). "La ex presidenta habló 45 minutos".



"Para mi lo peor no es la inflación, sino el endeudamiento que queda. El mercado eligió que siga Macri, pero no es el que determina. Tiene miedo que gane Cristina y de saber cómo se van a resolver los problemas financieros".



Rubén Rabanal: "El mercado votó hace 15 días en la reunión entre un funcionario del Banco Central y el secretario del Tesoro nort eamericana para que el FMI avale el uso de dólares para intervenir en el mercado cambiario. Cosa que está prohibidisima".





