Messi admitió que la salida de Neymar cambió al equipo

El futbolista Lionel Messi señaló que tras la salida de Neymar del Barcelona el equipo español perdió "mucho potencial ofensivo", pero dijo que la ida del brasileño "ayudó en el sentido defensivo" alegando que el elenco tiene "más equilibrio".

"La salida de Neymar ha resultado en un cambio de nuestra manera de jugar. Perdimos mucho potencial ofensivo, pero nos ayudó en el sentido defensivo. Actualmente estamos muy bien armados en el centro del campo. Tenemos más equilibrio y eso nos hace más fuertes defensivamente", indicó.

En una entrevista concedida a la revista World Soccer, Messi habló acerca del trabajo de su compañero Samuel Umtiti y manifestó: "Se entrena como juega, no deja nada en la reserva. Fuera del campo es una persona excelente".

"No sabía mucho de él antes de que llegara. Viendo cómo se entrena, no me extraña lo que hace en los partidos. Veo todas sus cualidades y ya no me sorprende cuando lo repite en los partidos", se sinceró.

Messi opinó luego de los equipos que juegan la Liga de Campeones y destacó que el Manchester City "es uno los más fuertes actualmente, al igual que el PSG", tras lo cual reveló: "El Bayern también, puesto que es otro gran equipo que estará allí al final del curso".

"Nunca descarto al Real Madrid por lo que tiene y por su experiencia, a pesar de que ahora no está logrando los resultados que todos esperan", expresó y acerca de la crisis del elenco "merengue" señaló: "Es algo temporal. No es la primera vez que hemos visto una situación así en el Madrid. Al final, volverá a luchar por todo, gracias al equipo que tiene, a los jugadores que tiene y porque siempre lo ha hecho".

Messi explicó al ser consultado por los trofeos logrados: "La bota de oro es una manera linda de reconocer lo que representa, pero siempre he dicho que mi prioridad no es ganar premios individuales que prefería ganar una Champions o una liga".