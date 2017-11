No todas las estrellas del fútbol internacional y ganadores del balón de oro siempre participan en una Copa del Mundo, ya sea porque su país no clasifico o por decisión propia del jugador. Hay ejemplos como el de Johan Cruyff que no quizó representar a Holánda en 1978 (Argentina) o Éric Cantona que no entró al mundial de Estados Unidos 1994 con Francia (entre otros). Actualmente existen grandes probabilidades de que figuras y países de este deporte se queden sin Rusia 2018.