Messi, el único seguro: Di María reveló que no se ve en Rusia

Los meses previos al Mundial son decisivos para que los entrenadores de las selecciones definan la lista de 23 jugadores. En las últimas horas, Ángel Di María reveló que Jorge Sampaoli ya les avisó algo a todos: el único que tiene el lugar asegurado en Rusia 2018 es Lionel Messi.

"Jorge nos dijo muy claro que el único seguro es el Enano, los demás debemos pelear el puesto", contó "Fideo". De esta manera, alrededor de 45 jugadores luchan por quedarse con alguno de los 22 sitios restantes.

Además, el extremo del Paris Saint Germain habló acerca de sus posibilidades. "Yo no siento un lugar seguro en el Mundial, no me veo adentro. Si fuese así estaría mal por pensarlo. Me relajaría y la dejaría pasar", aportó.

"Estamos cerca del Mundial, muy cerca. Todo eso hace que uno busque demostrar en cada partido de su club. Uno se juega todo. Además, por mi edad, puede ser mi último Mundial", tiró en una entrevista con Fox Sports Radio.

Por último, Di María completó: "Lo importante es tener continuidad en el club. Por lo que se ve desde el primer día, Jorge vive mirando todos los partidos. Nos escribe, pregunta, viene a ver a los jugadores en vivo. Lo principal es tener continuidad. En algunos partidos hay que bajar la carga y descansar. Pero el que no tiene esa posibilidad busca demostrar en cada partido".









Fuente: TNT Sports