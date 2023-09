¡Bomba! El astrólogo de Boca predijo cómo terminarán la temporada Messi y Riquelme

La temporada está terminando y en este tramo final se presentan momentos cruciales que determinarán si todo el esfuerzo invertido a lo largo del año dará sus frutos. En relación a este punto, Giorgo Armas, el astrólogo de Boca Juniors, compartió sus pronósticos para Lionel Messi y Juan Román Riquelme.

image.png

Este afamado pronosticador, quien previamente anticipó la crisis de River Plate, difundió un mensaje muy alentador a través de sus redes sociales en lo que respecta al capitán de la Selección Argentina y a Román. Armas afirmó: “Messi y Riquelme terminarán el año de forma espectacular. Leo ganando otra estrella y Román ganando la presidencia”.

messiromanastrologo.jpg

En cuanto a Messi, a nivel individual, el campeón mundial tiene la posibilidad de alzarse con el Balón de Oro, cuya ceremonia se llevará a cabo el 30 de octubre en París, o con el premio The Best de la FIFA. Además, en el ámbito colectivo, competirá por la US Open Cup con el Inter Miami en la final contra Houston Dynamo el 27 de septiembre, y aún mantiene la esperanza de clasificar a los playoffs de la MLS para luchar por el campeonato.

En lo que respecta a Riquelme, Armas ha sido enfático al afirmar que el máximo ídolo de Boca Juniors ganará las elecciones que se celebrarán en diciembre de este año.

El astrólogo de Boca predijo qué Selección no irá al Mundial 2026

En una sorprendente sesión de predicciones, Giorgio Armas, reconocido astrólogo vinculado al club Boca Juniors, ha lanzado sus pronósticos sobre las selecciones que clasificarán al Mundial 2026 y las que quedarán fuera de la contienda. Entre las previsiones de Armas se destacan algunos giros inesperados que mantienen a los fanáticos del fútbol en vilo.

Con Estados Unidos, México y Canadá como anfitriones de la Copa del Mundo 2026, la atención de los fanáticos del fútbol se ha centrado en las Eliminatorias Sudamericanas, que cuentan con 10 equipos compitiendo por un lugar en el torneo internacional.

La predicción más destacada de Giorgio Armas es que la Selección Argentina terminará en la cima de la clasificación, superando a su archirrival, Brasil, que quedará en segundo lugar. Esta noticia será recibida con alegría por los argentinos, que tienen grandes expectativas para el torneo.

Sin embargo, el astrólogo argentino no solo predijo los equipos que se clasificarán al Mundial, sino que también se aventuró a prever cuál será la selección que deberá luchar en el repechaje. Según Armas, Perú repetirá su experiencia del último Mundial y disputará el repechaje, recordando su trágica eliminación en la fase de penales ante Australia.

Lo más sorprendente de las predicciones de Armas es la identificación de las tres selecciones que, según su visión astral, se quedarán fuera del Mundial 2026. Chile, Bolivia y Venezuela serían las naciones que no lograrían la clasificación, lo que seguramente generará controversia y debates en los países afectados.

En resumen, Giorgio Armas pronostica que las selecciones que se clasificarán para el Mundial 2026 serán Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. Con estas predicciones en mente, los aficionados al fútbol de toda América del Sur seguirán con gran interés el desarrollo de las Eliminatorias Sudamericanas, esperando ver si la visión del astrólogo de Boca se hace realidad.