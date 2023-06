El cuñado de Messi consiguió trabajo en Inter Miami y le respondió a los que lo llaman "acomodado"

El Inter Miami se está preparando para un momento histórico en su historia: la presentación y debut de Lionel Messi. Mientras tanto, el club está cosechando los primeros frutos de su apuesta por potenciar sus divisiones inferiores, con el reciente título de la categoría Sub 19 del club en la División Sur de la Florida United Premier Soccer League (UPSL). Es interesante destacar que Tuli Arellano, el cuñado de Lionel Messi, forma parte del cuerpo técnico de este equipo.

Tuli Arellano ha sido pareja de María Sol Messi, la hermana menor de Leo, durante muchos años. Aunque su nombre real es Julián, casi nadie en la zona sur de Rosario, su ciudad natal, lo llama por su nombre. Su identidad se ve reflejada en su apodo: Tuli. Nació en el mismo barrio que la familia Messi, La Bajada, y conoce a todos y cada uno de sus miembros.

image.png

Además, hasta hace poco tiempo, Tuli era un elemento fundamental en el equipo de fútbol 5 La Bajada, que se coronó campeón de la Liga Paradise de Funes.

Tuli Arellano, amante del fútbol, la pesca y sus amigos, comenzó a trabajar recientemente en el Inter Miami como parte del cuerpo técnico de la categoría Sub 19, la cual acaba de consagrarse campeona de una liga que busca fomentar la competitividad en las divisiones menores de los equipos de la MLS. Aunque no se conocía públicamente que el cuñado de Lionel Messi tuviera formación profesional como entrenador, está desempeñando ese rol en la franquicia que pronto presentará al mejor jugador del mundo en julio.

El joven rosarino se unió al cuerpo técnico del Inter Miami para trabajar con la categoría Sub 19, dirigida por el venezolano Aday González. Además, comparte conocimientos con Javier Morales, un entrenador argentino que también trabaja con las divisiones menores del club y que actualmente se encuentra como entrenador interino del primer equipo hasta la llegada de Gerardo "Tata" Martino.

En la celebración pública que hizo en sus redes por el título logrado con la Sub 19, Julián Arellano expresó: “Las vueltas de la vida! Hoy me toca disfrutar esto, y mi mayor aprendizaje, “la suerte llega con el trabajo duro”. Gracias a los que siempre me apoyaron ! El resto que la cuente como quiera! Campeones #intermiami”.

En otro posteo, Tuli escribió: “El éxito no llega por casualidad”. El trabajo duro, perseverancia, aprendizaje y sobre todo amor a lo que hacemos!!”.