El insólito reclamo que Victoria le hizo a David Beckham cuando Messi anunció que iba al Inter Miami

David Beckham se encuentra completamente fascinado con Lionel Messi. El histórico fichaje del mejor jugador del mundo para el club del cual es dueño, Inter Miami, sigue siendo algo difícil de creer para él desde el mismo día en que Messi anunció su decisión de aceptar la propuesta para jugar en el fútbol de los Estados Unidos. Ese día fue sin duda especial en la vida de Beckham, quien registró el inusual y desafiante momento que sufrió gracias a su esposa, Victoria Adams.

En una entrevista concedida al sitio The Athletic, Beckham compartió: “Ese día estaba en Japón con mi familia y me desperté a las cinco de la mañana porque mi teléfono no dejaba de vibrar. Entonces Victoria me dijo: ‘¿En serio? ¡Apaga tu teléfono!’”, expresando su fastidio por la interrupción en su descanso.

El alboroto y la cantidad de mensajes alertaron a Beckham de que algo extraordinario estaba sucediendo. Él continuó narrando la anécdota: “Miro mi teléfono y digo: ‘¿Qué pasó? ¡Algo ha pasado!’. Me puse las gafas y dije: ‘¡Viene Leo! ¡Está hecho! ¡Él lo ha anunciado!’”.

Cuando David Beckham le confirmó la gran noticia a su esposa, la exintegrante de las Spice Girls, Victoria Adams, ella cambió su estado de ánimo: “Mi esposa me dijo: ‘¿Qué quieres decir con que lo ha anunciado?’. Le dije: ‘¡Salió en la televisión y dijo que viene a Inter Miami!’. Se me pone la piel de gallina al hablar de eso! Una vez que Victoria se despertó correctamente, me abrazó y fue entonces cuando me emocioné de nuevo”.

Cuando confirmó los dichos de Leo, el exfutbolista inglés se comunicó con los dueños mayoritarios de Inter Miami: “Llamé a Jorge (Mas) enseguida y me emocioné porque sé por lo que hemos pasado en los últimos años. Tratar de construir este club, los obstáculos, los desafíos: tratar de conseguir un terreno (para construir un estadio), ir a batallas legales... a pesar de todos los problemas que hemos tenido, este momento lo cambió todo. Cambió todo nuestro club”.