Habló el fanático chino que abrazó a Lionel Messi: "Quiero..."

El fanatismo por el astro argentino Lionel Messi trasciende las fronteras, y en numerosas ocasiones ha recibido muestras de cariño de personas de diferentes países. Con frecuencia, los seguidores de la "Pulga" invaden los campos de fútbol con el objetivo de tomarse una foto o abrazar al frente.

image.png

Durante el partido entre la Selección Argentina y Australia en China, que finalizó 2-0 a favor del equipo dirigido por Lionel Scaloni, un fanático chino saltó al terreno de juego durante el segundo tiempo para abrazar a Lionel Messi, pero fue rápidamente detenido por el personal de seguridad del estadio y retirado del lugar.

Horas más tarde, el fanático rompió el silencio y explicó por qué saltó al campo. En un video que se hizo viral en redes sociales, manifestó: "En la zona de la grada donde yo estaba, había claras deficiencias en la seguridad, así que decidió bajar corriendo". Aprovechó la ocasión para señalar las fallas en las capacidades de seguridad del recinto de los Trabajadores de Beijing y expresó su esperanza de que mejoren en el futuro, ya que se celebrarán muchas competiciones internacionales en la ciudad.

El joven admitió que su comportamiento no fue adecuado, pero destacó que es un ferviente seguidor de Messi. "Me disculpo por irrumpir corriendo en el estadio, pero soy un fanático de Messi. Me encantaría poder tomarme una foto con él y obtener su autógrafo", enfatizó.

Además, expresó: "Pude abrazar a Messi, pero no tuve la oportunidad de conseguir su autógrafo. La próxima vez, me gustaría ir a Miami y pedirle un autógrafo, pero no correré al campo y repetiré el error de hoy. Eso es un mal ejemplo. Pido disculpas a todos".