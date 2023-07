Incomodidad total: las inéditas imágenes de Messi y el Papu Gómez en el Mundial que se viralizaron

Luego de la coronación de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, surgieron fuertes rumores sobre una posible pelea que habría dividido al equipo campeón. Después del torneo, se dejó cierto misterio en torno a Papu Gómez, quien era considerado uno de los jugadores más carismáticos dentro del vestuario, y se especuló que su relación con sus compañeros se había deteriorado.

La versión que circula es que hubo desacuerdos con algunos líderes del equipo Albiceleste, incluyendo a Lionel Messi. Se llegó a hablar de supuestas brujerías para perjudicar a otros jugadores y de supuestos comentarios negativos en redes sociales dirigidos a las esposas de sus compañeros. Sin embargo, en las últimas horas ha surgido un video en redes sociales que ha llamado la atención.

Después de la tanda de penales entre Argentina y Francia el 18 de diciembre de 2022, en el video se puede observar un emotivo abrazo entre Lionel Messi y Emiliano Martínez, lo cual deja en evidencia la tensión con Papu Gómez. Messi respondió al saludo del mediocampista del Sevilla de manera fría, lo que no hace más que alimentar los rumores sobre posibles conflictos internos en el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El video del tenso abrazo entre Messi y el Papu Gómez

Leandro Paredes contó toda la verdad sobre el escándalo con el Papu Gómez

“Son rumores que se dijeron en internet y no sé por qué, pero no, no pasa nada. Es algo que salió y no sabemos el porqué. Se habla mucho, pero nosotros no le damos bola porque sabemos cómo es la prensa", expresó Leandro Paredes en el marco de una entrevista para las redes en la que repasó, además, todos sus logros con la celeste y blanca.

“Nosotros estamos muy bien como grupo, como selección, como equipo. Disfrutamos lo que estamos viviendo y lo que puede pasar al externo tratamos de no darle bola”, le dijo al youtuber Ezzequiel.