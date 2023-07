Joan Laporta habló sobre la fallida vuelta de Messi a Barcelona: "Estaba todo acordado hasta que..."

Después de que se haya confirmado que Lionel Messi jugará en el Inter Miami, tras ilusionar al Barcelona con lo que parecía ser su regreso soñado, el presidente del club catalán, Joan Laporta, reveló lo que realmente sucedió en esos intensos primeros días de junio, cuando incluso el propio jugador estaba emocionado con la idea de volver.

image.png

En una entrevista con el canal Jijantes F en Twitch, Laporta explicó: “Había posibilidades, habíamos quedado en que se diera así; el jugador quería y el padre también. Los ritmos son distintos, porque no nos iba a pasar lo que nos pasó antes, que no teníamos fair play, y cuando tuvimos fair play avisamos. Estaba todo el contrato previsto, todo acordado y nos encontramos con que Jorge me dijo que quería hablar conmigo. Me dijo: ‘Mirá, Leo ha pasado unas temporadas muy duras en París, ha estado muy presionado y nos hemos decidido por Inter Miami porque ahí tendrá menos presión’. A pesar de que estaba ilusionado con volver al Barça, pasar otro año así no era lo que le convenía. Es absolutamente respetable”.

Por su parte, el día en que el astro argentino anunció su decisión de unirse al Inter Miami, también habló sobre su experiencia en Francia: “Estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Estuve dos años que a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Tuve el mes ese que fue espectacular para mí por haber ganado el Mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil para mí. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con disfrute de mi familia, de mis hijos, del día a día... Y por eso fue un poco la decisión de no darse lo de Barcelona”.