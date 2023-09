La dura crítica de Lionel Messi al PSG: "Fui el único..."

Lionel Messi, el capitán de la Selección Argentina, guarda recuerdos poco gratos de su estancia en París durante dos años. De hecho, durante una entrevista con Migue Granados para Olga, admitió que, tras la consagración en la Copa del Mundo de Qatar 2022, fue el campeón único del mundo que no recibió un reconocimiento en su club.

image.png

"Se dio así, la verdad no fue como esperaba, pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo y si bien ahí yo no estaba bien me tocó ser campeón del mundo estando ahí", dijo el astro rosarino cuando Migue Granados le preguntó si con el "diario del lunes" le hubiese gustado no pasar por la capital francesa. "Todo pasa por algo y si tenía que ser así...", declaró.

Luego, describió su experiencia al regresar a la ciudad después de derrotar a Francia en la final, especialmente al encontrarse con algunos de sus compañeros de equipo, incluido Kylian Mbappé, entre otros: "La verdad re bien con él y con todos, pero era entendible, estaba en el lugar donde habíamos ganado la final y 'culpa' nuestra no habían sido campeones del mundo ellos otra vez", explicó. Aunque también remarcó: "Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento de los 25 jugadores, pero no pasa nada...".

Finalmente, se refirió a la pregunta común sobre "qué hay después de ser campeón del mundo", y el capitán de la Selección Argentina no dudó al responder: "Seguir disfrutando, a mi me encanta lo que hago, yo disfruto jugando... Obviamente ahora es de otra manera, por eso también la decisión de venir para acá y no continuar mi carrera en Europa, se vive de otra manera".