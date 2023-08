La insólita declaración del jugador que discutió con Messi en el clásico del Inter Miami

El futbolista uruguayo César Araujo y Lionel Messi protagonizaron un enfrentamiento destacado durante el clásico de la Florida. En el transcurso del primer tiempo, el capitán argentino tuvo un intenso intercambio con el jugador uruguayo, y su discusión se intensificó al dirigirse a los vestuarios.

Lionel Messi mostró signos evidentes de enojo hacia el jugador del Orlando City, con quien ya había tenido desencuentros anteriores en el partido. Su nivel de frustración era tal que continuaba expresando su malestar mientras ambos se retiraban del campo. En un intento por evitar que las cámaras captaran sus palabras, Messi se cubría la boca constantemente, aunque sus gestos revelaban claramente que la conversación no era amistosa.

Una vez finalizado el partido, César Araujo se dirigió a los medios de comunicación y optó por relegar ese momento al olvido, llegando incluso a minimizarlo.

“Lo qué pasó con él en el entretiempo son cosas de partido, pero no pasó nada. Nosotros teníamos un plan de cuando no tengamos la pelota, no le llegue a Messi. Y no pudimos con el plan. Nos vamos tristes”, señaló el uruguayo en diálogo con ESPN.

Además, indicó que pese a que tenían un plan para marcarlo, nada pudo detenerlo: “En muchísimos años que pasaron, no hay ninguna fórmula para frenar a Messi. Hicimos todo lo posible, pero nos vamos tristes. ¿Anécdota para contar? Anécdota que jugué contra el mejor del mundo. Feliz de la vida por eso”, sentenció.