La observación que Messi le hizo a Migue Granados sobre la entrevista

La semana pasada, Lionel Messi participó en una entrevista con Migue Granados en el programa "Soñé que Volaba", que se transmitió a través del canal de streaming OLGA. Esta charla ya fue vista por más de siete millones de personas en YouTube. Durante esta conversación, el capitán argentino reveló aspectos muy personales y discutió una amplia gama de temas.

image.png

El éxito de esta entrevista trascendió fronteras y la palabra de Messi llegó a todos los rincones del mundo. El astro argentino se sintió muy a gusto durante la entrevista y se atrevió a hablar sobre aspectos de su vida cotidiana.

La charla fue tan amena que Messi decidió contactar a Migue Granados después de que se publicara la entrevista. El propio humorista y presentador compartió: “Me habló Leo y me dijo que le encantó, usando palabras cero Messi. Fue ‘cercano, hermoso’, como hablándome así”.

Se filtró cuál fue la pregunta que Messi exigió eliminar de la entrevista con Migue Granados

La entrevista que, la semana pasada, Migue Granados le realizó a Lionel Messi desde Miami ha dejado mucha tela para cortar, y en las últimas horas salió a la luz una de las preguntas que, por exigencia del futbolista, debió eliminarse de lo que salió al aire.

Fue el propio conductor de Soñé que volaba quien filtró la pregunta que se debió cortar, debido a que comprometía al crack rosarino al chocar con sus compromisos publicitarios.

"Hay una parte en la nota de Messi que no quedó, en la que le estaba preguntando qué le gustaba hacer en su vida, me dice ‘eso’ y me señala cosas que él hace, que es de juguetes", comenzó contando el hijo de Pablo Granados, mientras le realizaba una entrevista a otra estrella argentina, Lali Espósito.

"Yo me puse a hablar de juguetes y eso lo sacamos porque implicaría que exploten las acciones de ese juguete. No se habló del juguete", agregó, dejando ver que aquel hobby del campeón del mundo lo comprometería con una marca muy conocida.

Muchos indican que los juguetes serían de Toy Story, uno de los preferidos de Migue, un confeso fanático de una de las sagas más exitosas de Disney-Pixar.