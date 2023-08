La polémica decisión del Inter Miami con el futbolista que criticó la llegada de Messi

La fiebre por Lionel Messi en Estados Unidos es indiscutible. Desde su llegada al Inter Miami, el jugador rosarino ha anotado siete goles en sus primeros cuatro partidos, incluyendo dos en el empate 4-4 y posterior clasificación frente al FC Dallas el pasado domingo. Esto ha llevado a las Garzas a los cuartos de final de la Leagues Cup. En medio de esta efervescencia, el equipo de Florida anunció la salida de uno de los compañeros de Messi: Nick Marsman, el arquero que expresó dudas sobre la incorporación del argentino al club.

En una conversación con ESPN el día que se oficializó la contratación de Messi, Marsman había comentado: "Personalmente creo que el club no está listo para la llegada de Messi. Tenemos un estadio temporal, la gente puede meterse a la cancha, vamos al estadio sin seguridad. Ojalá que venga, pero creo que no estamos listos". Aunque sus palabras generaron controversia, su inquietud se basó en la creencia de que el DRV PNK Stadium, donde el Inter Miami juega sus partidos en casa, no estaba adecuadamente equipado para albergar una figura de la envergadura de Messi. El estadio, ubicado en Fort Lauderdale, a unos 45 kilómetros de Miami, tiene una capacidad para poco más de 20 mil espectadores y no cumple totalmente con las medidas de seguridad recomendadas.

No obstante, estas declaraciones no fueron bien recibidas por la dirección del club. Por lo tanto, menos de dos meses después, el equipo decidió rescindir unilateralmente el contrato de Marsman. La franquicia emitió un comunicado oficial en su sitio web anunciando: "Inter Miami CF ha ejercido la rescisión del Cargo por Budget Salarial del contrato del arquero Nick Marsman de la Major League Soccer (MLS)".

Con 32 años, Marsman tiene una trayectoria destacada en el fútbol neerlandés, habiendo jugado en equipos como el Feyenoord y el Utrecht. Sin embargo, no tuvo muchas oportunidades durante su estancia en Estados Unidos. De esta manera, pone fin a su etapa en el club después de dos años, durante los cuales participaron en 30 partidos y determinaron ocho porterías invictas.