La reacción de David Beckham cuando le preguntaron por la llegada de Leo Messi al Inter Miami

Cuando le preguntaron sobre la de Lionel Messi, que provocó una gran sensación en la ciudad y promete revolucionar la liga estadounidense, David Beckham, accionista y uno de los fundadores del Inter Miami de la MLS, tuvo una curiosa reacción.

image.png

En primer lugar, el emblemático exjugador británico respondió: "No lo sé", en una entrevista con ESPN, impidiendo hacer declaraciones hasta que Messi haya firmado su contrato con el club. Luego, agregó en español con una sonrisa en su rostro: "No lo sé. No lo sé. Gracias". Además, hizo el gesto de "cerrar la boca".

De esta manera, David Beckham prefirió no comentar nada sobre el astro rosarino hasta que todos los detalles estén finalizados entre las partes. A pesar de esto, tanto el Inter Miami como la ciudad y la MLS se están preparando para la revolución que traerá consigo la llegada de Lionel Messi.

Día Messi: su primer entrenamiento en Inter Miami y la firma de su contrato

Después de disfrutar de una cena familiar y recibir el afecto de sus fans de una manera especial, Lionel Messi firmará, este jueves, su contrato con el Inter Miami. Este acuerdo establecerá su vínculo con el club de la MLS por un período de tres temporadas. Antes de esto, el astro argentino participó en un entrenamiento con sus nuevos compañeros, bajo la dirección del entrenador Tata Martino.

Este miércoles, la Pulga asistió al entrenamiento de Las Garzas, aunque no participó en los ejercicios y se sometió a un examen médico. Hoy, antes de firmar su contrato, participó de la práctica junto a sus nuevos compañeros bajo la dirección de Gerardo Martino, un entrenador que lo conoce muy bien debido a su experiencia previa dirigiéndolo en la Selección Argentina y en el Barcelona.

Cómo serán los primeros días de Lionel Messi en Inter Miami tras su presentación

La esperada presentación de Lionel Messi se llevará a cabo este domingo 16 de julio en un gran evento denominado La Revelación. El espectáculo tendrá lugar en el DRV PNK Stadium a las 21:00 horas (hora de Argentina), coincidiendo con la final de la Copa Oro. Existe la posibilidad de que la presentación se realice incluso durante el entretiempo del partido.

Además, el lunes Messi ofrecerá una conferencia de prensa, brindando la oportunidad de escuchar sus declaraciones y perspectivas. Por otro lado, el primer entrenamiento abierto del Inter Miami se llevará a cabo el martes, brindando a los fanáticos la oportunidad de presenciar al equipo en acción.