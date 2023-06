La reacción de Sergio Agüero por la llegada de Lionel Messi a Inter Miami

Lionel Messi confirmó oficialmente su decisión de unirse al Inter Miami después de dos temporadas en el PSG y una negociación frustrada para regresar al Barcelona. Sergio Agüero, uno de los mejores amigos del capitán de la Selección Argentina, ha hablado sobre el futuro del astro rosarino y reveló detalles de la conversación que tuvieron acerca de su nuevo club.

"Se va a Miami, qué lindo. Me sigue a todos lados, es increíble, ja. Le dije que se vaya para otro lado, pero bueno, qué va a ser, lo voy a tener que bancar. Encima ya empezó la temporada, y acabo de pedirle una entrada y me dijo que está todo vendido. No hay entadas", expresó en una entrevista con ESPN.

"Fue sorprendente para todos porque se hablaba mucho de Barcelona. Al final la decisión la tiene él y buscó más la felicidad que seguir con esa presión de seguir ganando, ganando y ganando. No es fácil en esa situación tomar decisiones, por muchos temas. Hay miles de cosas detrás de jugar al fútbol pero yo creo que hizo bien en buscar la felicidad para él y su familia", agregó el Kun.

Inter Miami, nuevo club de Lionel Messi, no pasa por un buen presente deportivo: se encuentra último en la Conferencia Oeste. "Hablamos, hace un rato, le mandé la tabla y le dije 'cuchame, tu equipo está para atrás. Mejor que lo metas noveno u octavo así entramos a playoffs'. Se cagaba de risa. Me dijo que tienen que entrar a playoffs", contó entre risas el íntimo amigo de Messi.

"Leo llega a mitad de julio creo, pero lo voy a ir a ver, obvio. Jugando va a querer ganar, pero se va a tener que divertir, pasarla bien. No sé si va a ganar todos los partidos. Cuando jugás más libre, más divertido, te salen las cosas mejor", concluyó el Kun.