Las polémicas declaraciones de Xavi sobre el frustrado regreso de Messi al Barcelona

Xavi Hernández, actual entrenador del Barcelona y amigo cercano de Lionel Messi, comentó sobre el fallido regreso de la superestrella argentina al club catalán. El capitán de la Selección Argentina continuará su carrera con Inter Miami en la MLS.

"Nos hacía ilusión a todas las partes. Al primero él, pero las circunstancias no se han dado. Muchas veces quieres una cosa pero las circunstancias no se dan. Él quiere bajar los niveles de presión: quiere una vida más tranquila", destacó Xavi en diálogo con Jijantes.

Luego, agregó: "Es una decisión personal y hay que respetarlo. Estaba convencido de que iríamos bien con Messi aquí. Yo lo último que quiero es engañar al barcelonista. Hay conversaciones privadas con Leo que no voy a desvelar, pero a él le hacía mucha ilusión. Desearle todo lo mejor, es un amigo, hemos hablado mucho. Hasta hace unos días hubo comunicación. No ha sido fácil".

Por último, se refirió a la importancia de respetar la decisión de la Pulga: "Hay que respetar. Muchas veces no nos ponemos en la situación del otro. Nos falta empatía y ser Leo no tiene que ser fácil. Imagínate el foco que tiene encima: siempre tiene que ser el 10 en todo. No puede fallar. Y él ha visto: no lo ha pasado bien estos dos años y no quiere este tipo de presión. Hemos hablado mucho".

El fuerte comunicado del Barcelona a la decisión de Lionel Messi de irse al Inter de Miami

El pasado lunes día 5, Jorge Messi, padre y representante del futbolista, trasladó al presidente del Club, Joan Laporta, la decisión del jugador de fichar por el Inter de Miami pese a tener una propuesta presentada por el Barça ante la voluntad expresada tanto por el FC Barcelona como por Lionel Messi de volver a vestir de azulgrana.

El presidente Laporta entendió y respetó la decisión tomada por Messi de querer competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión a la que ha estado sometido en los últimos años.

Tanto Joan Laporta como Jorge Messi también se emplazaron a trabajar conjuntamente para promover un gran homenaje del barcelonismo a un futbolista que ha sido, es y será siempre querido por el Barça.