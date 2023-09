Lionel Messi reveló sus manías: qué hace en familia y sus "gustitos"

En esta nueva etapa en la que se muestra más relajado que nunca, Lionel Messi comparte detalles íntimos sin temor alguno. Se destacó recientemente una entrevista en la que habló de sus peculiaridades, sus platillos favoritos y un cambio significativo en su hábito de beber mate.

“Manías tengo muchas, admitió el argentino, reconociéndose como alguien que sigue rituales para sentirse seguro. “Antes de irme a dormir, dejar toda la mesa preparada para el día siguiente”, reveló, destacando su necesidad de mantener un orden en su vida, incluso en cuanto a los lugares que ocupan él y su familia en la mesa.

“El desayuno... cada uno en su lugar, sentarme siempre en el mismo lugar, que cada uno tenga su lugar en la mesa, los nenes, Antonela, yo”, añadió. Sin embargo, lo más interesante viene cuando se trata de sus costumbres más personales, como el hábito de quitarse las zapatillas al llegar a casa, ya sea en su propia casa o en la de alguien en quien confía. Esto, según él, es una parte definitoria de su comportamiento, aunque prefirió mantener en secreto otras manías que le pueden resultar incómodas: “No sé, tengo otras peores, pero prefiero guardarlas”.

Lionel Messi es un ser extraordinario dentro del campo de juego, pero en la vida cotidiana, es una persona totalmente común. "Soy muy sencillo para las comidas: el asado, las milanesas, pastas, chocolate, dulce de leche, helado... Todo lo que sea dulce me gusta, me puede. Intento comer poco, pero cada tanto me gusta”, reveló.

Además, el astro argentino compartió su cambio significativo en cuanto al mate: “¿El mate? Caliente y amargo. Antes tomaba dulce, pero después me acostumbré al amargo y hoy tomo mate amargo”.