Lionel Messi salió del entrenamiento del Inter Miami, cruzó un semáforo en rojo y ¡casi choca!

Lionel Messi sufrió un susto el viernes en Miami y potencialmente enfrentará una multa después de saltarse un semáforo en rojo a la salida de las instalaciones de entrenamiento de Inter Miami e intentar ingresar a una avenida restringida, ¡evitando por poco una colisión!

La Policía Estatal de Florida tiene una política de tolerancia cero para las infracciones de tránsito. Está permitido girar a la derecha con semáforo en rojo si no hay paso de peatones y no hay señalización específica que lo prohíba. No está permitido acelerar cuando el semáforo cambia de verde a amarillo.

La multa por saltarse una señal de pare o un semáforo en rojo es de aproximadamente $125 en Florida. Además, se agregarán tres puntos a su historial de manejo. Si Messi acumula más de 12 puntos en un año, podría enfrentar una suspensión de la licencia de conducir.

VIDEO | Messi cruzó un semáforo en rojo y casi choca

Video: gentileza TyCSports