Maxi Rodriguez reveló que Lionel Messi lo insoltó: "La verdad..."

El anuncio de la despedida de Juan Román Riquelme provocó una gran conmoción tanto en el ámbito del fútbol argentino como en el mundo de Boca Juniors. El evento se llevará a cabo el 25 de junio en el estadio La Bombonera. Sin embargo, un día antes, a poco más de 300 kilómetros, se realizará el último partido de otro referente histórico de la Selección Argentina: Maximiliano Rodríguez. En una entrevista en TyC Sports, el exfutbolista conocido como "La Fiera", reveló que recibió una reprimenda de parte de Lionel Messi después de informarle la fecha de su partido de homenaje.

Maxi Rodríguez jugará su partido de despedida ante miles de fanáticos de Newell's Old Boys el 24 de junio en el Estadio Marcelo Bielsa, y espera contar con la presencia del capitán de la Selección Argentina. Por el momento no se confirmó la presencia del astro rosarino, ya que Messi celebrará su cumpleaños número 36 ese día. "Si viene, vamos a tener que cantarle feliz cumpleaños", aseguró el exjugador del Liverpool. Además, reconoció en tono de humor que la cancha ubicada en el Parque Independiente es el "mejor salón de fiestas".

Aunque el 24 de junio es una fecha significativa en Argentina, ya que es el cumpleaños de figuras como Leo Messi, Juan Román Riquelme, Juan Manuel Fangio y Ernesto Sábato, así como el aniversario de la muerte del 'Potro' Rodrigo Bueno en el año 2000, Maxi Rodríguez se habría olvidado de ello y recibió la regañina del astro rosarino: "Él me hizo recordar que el 24 es su cumpleaños. Yo le dije 'la fecha del 27 me parece que no la podemos hacer, creo que la tenemos que hacer el 24'. Y me dice 'boludo, es mi cumpleaños'".

Para finalizar, Maxi Rodríguez, declaró: "Ahí me quedé, la verdad no me acordaba. Ojalá pueda llegar a venir y pueda vivir una fiesta, esto va a ser una locura".