Messi confirmó el bombazo: jugará en el Inter de Miami y explicó por qué no vuelve a Barcelona

Lionel Messi confirmó la noticia que esperaba el mundo entero: el astro argentino jugará en el Inter de Miami. "Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", afirmó en una entrevista que brindó en Mundo Deportivo.

Cuando le consultaron sobre la posibilidad de volver a Barcelona, el astro argentino, declaró: "Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro".

"Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso", continuó el capitán de la Selección Argentina.

"Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso. Y bueno, la vez que me tuve que ir también La Liga había aceptado que me inscriban y al final no se pudo hacer. Bueno, tenía miedo a que volviera a pasar lo mismo y tenía que andar la corrida también como pasó, que me tuve que venir acá a París a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel", agregó Messi.