Pep Guardiola pidió por la vuelta de Messi al Barcelona: el llamativo motivo

El futuro de Lionel Messi mantiene en vilo al mundo del fútbol: si bien desde su entorno confirmaron que todavía no hay nada acordado y que no difinirán nada antes de que finalice su vínculo con el PSG, desde el Barcelona sueñan con su regreso. Ante esta situación, Pep Guardiola, actual entrenador del Manchester City, habló sobre esa posibilidad.

image.png

Pep Guardiola pidió por la vuelta de Lionel Messi al Barcelona

"Yo soy socio del Barcelona, tengo mis dos sitios, solo espero que un día le podamos despedirlo como se merece. Ha sido el más grande jugador de todos los tiempos", dijo Pep sin dudar sobre un merecido 'homenaje' que siente que los hinchas le quieren dar a Leo en una entrevista que brindó a ESPN. Cabe recordar que, cuando el argentino se fue de la institución española, lo hizo sin poder despedirse de la afición, ya que él había ido dispuesto a renovar su vínculo y no pudo hacerlo.

"Ha sido un 'boom' lo que ha sido el Barcelona y no habría sido posible sin él", aseguró el entrenador que, además, remarcó que no habla solo de números, sino de su incidencia en el juego, la belleza estética, de la efectividad... "Nadie hubiera pensado poder acabar de esa manera, estoy convencido que el presidente Laporta, que me consta la estima que le tiene, se refería a tener un adiós como una personalidad como él, que ha hecho al club Barcelona mucho más grande de lo que era cuando él llegó, y cuando uno es tan grande se tiene que despedir bien a las personas", afirmó.

Por otra parte, Pep recordó su salida, los distintos factores como la situación económica y "mil cosas que los protagonistas saben y yo no sé". "Espero ese día de poder ir a mi sitio, poder levantarme, aplaudirlo y despedirlo como Leo se merece", repitió y agregó que está convencido que tanto la dirigencia como el jugador, intentarán llegar a un acuerdo.

Una leyenda se retira del Barcelona y deja abierta la puerta al regreso de Lionel Messi

El mediocampista Sergio Busquets, capitán del Barcelona, anunció este miércoles que dejará el club catalán al finalizar la temporada luego de 15 temporadas ininterrumpidas, en las que jugó mas de 700 partidos y ganó 31 títulos. Su salida le abre las puertas al esperado regreso de Lionel Messi al club.

"¿Quién me iba a decir cuando llegué siendo juvenil que podría vivir quince temporadas en el mejor equipo del mundo, el club de mi vida del cual he sido, soy y seré aficionado, socio, jugador y capitán? ¿Y poder superar los 700 partidos?", expresó.

"Todo tiene un inicio y un final, y aunque no haya sido una decisión fácil, creo que ha llegado el momento", escribió el futbolista como parte del comunicado con que adelantó su despedida a los hinchas.

Sergio Busquets finalizará su vínculo con Barcelona el próximo 30 de junio, mismo día en que Lionel Messi dejará de ser jugador del PSG. El histórico volante español que lo ganó todo con el Barcelona decidió no prolongar esa relación por una temporada más pese al deseo del entrenador Xavi Hernández.

El destino de Busquets estaría relacionado con la liga árabe, precisamente al Al-Hilal FC, equipo que dirige Ramón Díaz y con el que se llegaron fuertes rumores de contar con Messi en la próxima temporada.

La salida de Sergio Busquets le abre las puertas a Lionel Messi

Más allá de la tristeza de todos los hinchas catalanes, lo cierto es que la salida de Sergio Busquets sería un factor clave para que el club logre dar con el regreso de Lionel Messi.

Según el diario europeo Sport, Busquets tenía un contrato de 12.5 millones de euros por temporada. Uno de los más altos de todo el plantel. En caso de haber renovado, la comisión directiva le ofrecía un salario con una rebaja de casi la mitad del que percibía: 7 millones por año. Pero lo económico nunca fue algo ponderante en la decisión final tomada por el histórico número "5".

Ante su partida, el club podrá aliviar su situación económica, ya que es un obstáculo para que La Liga apruebe el fichaje del regreso más esperado por todos de Lionel Messi.