Sebastián Saja, entrenador de arqueros de Inter Miami: "La llegada de Messi revolucionó todo"

El entrenador de arqueros de Inter Miami, Sebastián Saja, brindó una entrevista en MP 910 por Radio La Red y compartió detalles sobre su participación en el proceso que culminó con la histórica llegada de Lionel Messi al equipo estadounidense. Saja, conocido por su experiencia en el mundo del fútbol y su rol en el desarrollo de talentos, brindó una mirada muy profunda sobre este momento en la carrera del astro argentino.

image.png

Desde su posición como entrenador de arqueros en el Inter Miami, Saja confesó haber estado siguiendo de cerca la posibilidad de que Lionel Messi se uniera al equipo. "Pasaron muchas cosas del Mundial para acá que hacían pensar que se iba a dar. Yo sabía que nuestras chances aumentaban si Messi no volvía a Barcelona. Ahí no podíamos competir”, afirmó Saja, dejando entrever las circunstancias que favorecieron la materialización de esta transferencia.

El encuentro cara a cara entre Saja y Messi se produjo durante un entrenamiento, como relató el entrenador. "Yo me quedé a ver a los chicos y ahí le di la mano. Nunca había saludado a Leo antes de eso. Me preparé preguntando a gente que lo conocía para no meter la pata, y todos me decían que sea como soy yo”, contó, mostrando su enfoque genuino y respetuoso hacia el ícono del fútbol mundial.

El rasgo que más impactó a Saja tras conocer a Messi fue su humildad. “De Messi me sorprendió la sencillez, no puedo creer que una persona que todo el mundo quiere sacarse una foto tenga su sencillez. Se mueve como uno más y quiere eso, es lo que lo hace sentir cómodo”, expresó, enfatizando la autenticidad de Messi a pesar de su estatus de superestrella.

Embed

Además, Saja compartió aspectos sobre la convivencia con Messi en la rutina diaria del equipo. "De Cincinnati vinimos para Nueva York y es el primero en bajar a desayunar, hace todo. Dicen que los ídolos son para el póster, pero con él me pasó a la inversa: lo admiro mucho más al conocerlo”, comentó el exarquero, resaltando el esfuerzo y la dedicación que Messi aporta al equipo.

El impacto de Messi en el equipo y en su entorno no pasó desapercibido para Saja. "Concentra solo porque después del COVID-19 muchos acá tienen habituación individual. Todos los días les digo a los arqueros que tienen el privilegio de que les patee Messi. Después, cualquier otro jugador es fácil”, mencionó el exarquero, destacando la influencia positiva de Messi en el desarrollo de los jugadores.

Saja también reflexionó sobre cómo la llegada de Messi ha generado un revuelo entre los aficionados y los medios de comunicación: “La gente lo que más quiere es una foto o un video, nos pasaba con Beckham al principio. Ellos quieren caminar tranquilos, pero lo vamos llevando”.

Finalmente, Saja, que llegó al club en 2019, abordó cómo este nuevo capítulo en su carrera ha impactado su vida personal. "Le dije a mi señora que en Estados Unidos no iba a sonar el teléfono a cualquier hora, que íbamos a estar tranquilos, y de reprente volví a tener un millón de amigos. La llegada de Leo revolucionó todo”, reveló.