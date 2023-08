Tata Martino ya analiza cómo hará para reemplazar a Lionel Messi cuando se vaya a la Selección

Gerardo "Tata" Martino, el entrenador del Inter Miami, reveló en una conferencia de prensa reciente su estrategia para afrontar el próximo período de Fechas FIFA, durante el cual se anticipa la falta de jugadores fundamentales como Lionel Messi y Josef Martínez, quienes deberán unirse a sus respectivas selecciones nacionales.

image.png

El capitán de la Scaloneta participará de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. Esto resultará en su ausencia en ciertos encuentros de la liga, ya que la MLS continuará su curso. Con la ausencia de su principal estrella, los seguidores del Inter Miami empiezan a sentir incertidumbre acerca de la alineación y la estrategia ofensiva que el equipo adoptará.

Martino declaró: “Hay partidos en los que jugar sin Leo va a suceder. Ahora por la Fecha FIFA perdemos muchos jugadores y será una fecha clave contra Kansas. Siempre es bueno que exista un equipo en torno a nuestra gran figura, pero por diferentes situaciones él podría no llegar a estar y nosotros tenemos la necesidad de seguir avanzando en la liga”.

El entrenador alertó sobre la posibilidad de no contar con los jugadores necesarios para enfrentar a Kansas, y sugirió que podría considerar a futbolistas de la cantera del club como alternativa. No obstante, destacó: “Igualmente, habiendo sido entrenador de Selección, no deja de ser un motivo de orgullo que tantos jugadores vayan a sus selecciones”.

“Tengo entendido de que están analizando parar en la Fecha FIFA para el próximo año”, concluyó el argentino