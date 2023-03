Tras la amenaza narco a Lionel Messi, un exministro de Seguridad responsabilizó al gobernador por su gestión

En medio de la conmoción que se vive por estas horas en Santa Fe producto del ataque al supermercado de la familia de Antonela Rocuzzo, la esposa de Lionel Messi, un exministro de Seguridad de Santa Fe y presidente del bloque Evolución de la UCR en la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cuestionó la tarea del gobernador Omar Perotti. "Durante tres años y tres meses de gestión, no encarceló a nadie”, aseguró.

"Yo fui ministro entre 2015 y 2019 y me tocó detener a las principales organizaciones criminales. Entendíamos o creíamos que con ese paso se iba a detener la violencia. Pero lamentablemente, desde 2020 hasta hoy tenemos tres veces más homicidios que en 2019 en la ciudad de Rosario", aseguró Pullaro durante una entrevista con Pastor 910, por Radio La Red.

Embed

"Yo tengo mi mirada de lo que se hizo. Se tomaron malas decisiones. Hubo una pelea del gobierno provincial con el gobierno nacional, entre el gobernador Perotti y Aníbal Fernández. Ellos no coordinaron absolutamente nada. Hoy por hoy tenés una policía que perdió la capacidad de prevenir, no tenés a la policía en la calle, no tenés investigaciones complejas ni control del Servicio Penitenciario. Ese combo hace que la violencia aumente día a día en Rosario", agregó el exfuncionario.

Luego, Pullaro apuntó directamente contra la gestión de Perotti, al que acusó de intentar "pactar con el delito".

"No tengo pruebas de eso, pero tampoco tengo dudas. Hay algunas cosas que son objetivas. Yo había creado pabellones de altos perfil donde tenía a los presos narcos en ese lugar, quienes prácticamente no se podían mover. Y en la primera semana de gestión de Perotti, a los presos narcos de alto perfil los devolvió a cabellos comunes", denunció.

Messi_amenaza.jpg

"En 39 meses de gestión no desarticuló ni desmanteló ninguna organización criminal en la provincia de Santa Fe. Yo metí presos a Los Monos, a Alvarado, a los Funes, a los Camino, a los Romero. Perotti, a nadie durante tres años y tres meses", añadió.

En relación de por qué fue Messi el apuntado en esta amenaza, Pullaro admitió desconocer el motivo, pero reveló: "Lo que sí digo es que en los últimos días hubo hechos muy conmocionantes, como el secuestro de una persona a la que raptan en la vía pública, la trasladan 20 cuadras, la bajan en las afueras de la cancha de Newell's, le meten tres disparos y lo matan".