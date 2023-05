Un importante club de Arabia Saudita seduce a Lionel Messi con una fortuna y el fichaje de tres amigos

Luego de que el PSG le levantara la sanción a Lionel Messi, comenzó a circular un rumor sobre su futuro que ya acapara la atención del mundo entero. ¿De qué se trata? El medio español, El Chiringuito, aseguró que el argentino habría aceptado la oferta para ir a jugar a Arabia Saudita, tras las dificultades económicas que impiden su regreso al Barcelona.

Además, el medio español señala que, de los 400 millones por temporada que le ofreció el Al Hilal, el club también tentó a Messi con el fichaje de tres de sus mejores amigos del fútbol: Sergio Busquets y Jordi Alba, que dejarían el club culé, y Marco Verrati, actual compañero de Messi en el PSG y uno de sus compinches en el club francés.

Hasta el momento, no hay certezas respecto del club en el que Lionel Messi jugará después del 30 de junio, aunque todo parece indicar que no renovará su contrato con el conjunto parisino. El gran objetivo de ganar la Champions League no se logró y la relación con los hinchas es verdaderamente tensa, con abucheos y reproches incluidos, por lo que el fin de la relación laboral parece un hecho.

Ante este escenario, la opción más firme en el futuro del delantero es el regreso a Barcelona. Si bien aún hay cuestiones económicas que el club blaugrana debe arreglar para poder recuperar a su gran ídolo, no sería descabellado que se concrete su retorno.

Desde Arabia Saudita siguen intentando seducir al rosarino, pero no parece la alternativa más indicada si quiere seguir compitiendo al máximo nivel.