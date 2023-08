Un jugador de Cincinnati explicó como piensan parar a Messi en la semifinal de la Us Open Cup

Lionel Messi y el Inter Miami se enfrentarán a Cincinnati en las semifinales de la US Open Cup, un torneo de eliminación directa en el que participarán todos los equipos afiliados a la US Soccer. De cara al partido de este miércoles a las 20 horas, un defensor del equipo rival compartió su enfoque sobre cómo contener a Messi.

Santiago Arias, el lateral colombiano del FC Cincinnati, expresó en una entrevista con EFE el martes que la clave para detener a Messi radica en un "trabajo en equipo" y subrayó su confianza en el conjunto, que ha sido el más destacado en la MLS este año.

"No sé cómo se lo para (ríe). Es trabajo en equipo, intentar sacarle la pelota, sabemos que no es fácil. Todos conocen el poderío ofensivo que tiene Messi, la calidad que tiene, lo buen jugador que es, pero al final trataremos de no dejarlo hacer mucho", comentó Arias.

Luego, el exjugador de Atlético de Madid, PSV Eindhoven, Granada y Bayer Leverkusen, declaró: "No solo a él, porque sabemos que hay otros jugadores que también lo hacen muy bien. Creo que este partido lo va a ganar el que esté concentrado durante los noventa minutos".

Messi campeón: cuál es el próximo partido del Inter Miami y qué canal lo transmitirá gratis

Lionel Messi no tiene descanso en Estados Unidos. Luego de coronarse campeón con Inter Miami de la Leagues Cup 2023 al derrotar en la final a Nashville por penales y obtener el título número 43 en su carrera, el equipo que capitanea volverá a jugar esta semana un partido definitorio como lo será la semifinal de la US Open Cup 2023 contra Cincinnati por un lugar en el duelo decisivo.

Qué canal transmite el partido de Lionel Messi en Inter Miami vs. Cincinnati

El partido Inter Miami vs. Cincinnati programado para este miércoles en el TQL Stadium se transmitirá en vivo por TyC Sports, por lo que también se podrá ver online a través de TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play además de Apple TV+.

Sólo es necesario contar con una suscripción a una empresa de cable tradicional.

A qué hora juega Lionel Messi con el Inter Miami

Lionel Messi juega con el Inter Miami este miércoles 23 de agosto a las 20 horas.

Fixture de Inter Miami

Cincinnati vs. Inter Miami - Miércoles 23 de agosto a las 20 (semifinal de la US Open Cup).

New York Red Bull vs. Inter Miami - Sábado 26 de agosto a las 20.30 (MLS).

Inter Miami vs. Nashville - Miércoles 30 de agosto a las 20.30 (MLS).

Los Ángeles FC vs. Inter Miami - Domingo 3 de septiembre a las 23.30 (MLS).

Inter Miami vs. Sporting CK - Sábado 9 de septiembre a las 20.30 (MLS).

Atlanta United vs. Inter Miami - Sábado 16 de septiembre a las 20.30 (MLS).

Inter Miami vs. Toronto - Jueves 20 de septiembre a las 20.30 (MLS).

Orlando City vs. Miami - Domingo 24 de septiembre a las 20.30 (MLS).

Inter Miami vs. NYC FC - Sábado 30 de septiembre a las 20.30 (MLS).

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.