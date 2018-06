México sigue soñando en grande: eliminó a Corea y lidera su grupo

De penal, abrió la cuenta México:

Chicharito puso el 2-0:

Descontó Corea sobre el final:

-Síntesis-

México: Guillermo Ochoa; Carlos Salcedo, Edson Alvarez, Héctor Moreno y Jesús Gallardo; Héctor Herrera y Andrés Guardado; Miguel Layún, Carlos Vela y Hirving Lozano; Javier Her-nández. DT: Juan Carlos Osorio.

Corea del Sur: Choo Hyun-Woo; Lee Yong, Jang Hyun-Soo, Kim Yiung-Gwon y Park Joo-Hoo; Lee Jae-Sung, Ki Sung-yueng y Koo Ja-Cheol; Hwang Hee-Chan, Kim Shim-Wook y Son Heung-min. DT: Shin Tae-Yong.

Goles en el primer tiempo: 23m. Vela (M), de penal.

Goles en el segundo tiempo: 20m. Hernández (M) y 48m. Heung-Min (C).

Cambios en el segundo tiempo: 18m. Lee Seung-Woo por Se-Jong (C), 22m Rafael Márquez por Guardado (M), 25m. Jesús Manuel Corona por Lozano (M), 31m. Giovani dos Santos por Vela (M) y Jung Woo-Young por Seon-Min (C) y 37m. Hong Chul por Min-Woo (C).

Amonestados: Young-Gwon, Jung, Yong y Seung-Woo (C).

Árbitro: Milorad Mazic (Serbia).

Estadio: Rostov Arena.