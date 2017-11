Miguel Acevedo: "Argentina paga en dólares salarios muy altos"

Miguel Acevedo - Presidente de la UIA 24-08.mp3

"Desde mayo arrancó la actividad económica, la construcción, la industria automotriz, cemento, alimentos. Después hay otros sectores que no tienen buenos números como el téxtil, calzado. Estoy ahora en Catamarca visitando textiles con números no positivos."AUDIO DE LA NOTA-"Juguetes tuvo un buen desempeño en el día del niño y ahora lo que se ve es un poco el consumo. Son números promedio. La tendencia es a la suba y de a poco se verá en el consumo."-"Nosotros en la industria tenemos salarios en dólares más altos respecto a otros países, y el tipo de cambio para exportación sería bueno que esté más alto. No es bueno que suba y baje el dolar, hay una especulaci&oacut e;n financiera. La industria necesita una referencia."-"El dólar debería estar en 18 pesos."-"Se tiene que hacer una reforma Tributaria, esto lo maneja Nicolas Dujovne, también se debe hacer una reforma laboral."-"El salario que para nosotros es alto, para el trabajador no es bueno, no alcanza para las necesidades."Luis Novaresio, conductor: "Los brotes verdes no son Bergman."