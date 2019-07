Miguel Ángel Pierri: "'El Pepo' está anímicamente devastado"

Miguel Ángel Pierri.mp3







Miguel Ángel Pierri, abogado del popular cantante de cumbia, habló con Luis Novaresio sobre el accidente en Dolores y su imputación por doble homicidio culposo agravado.





Repasá las frases de la nota





-"Estoy en la fiscalía para presentar el poder de defensa, ayer tuve una entrevista con presencia policial y el médico de cabecera, aún no abordamos nada sobre el tema. Lo que sabemos es lo que saben ustedes, algunos testimonio, la aprehensión se convirtió en detención. Me parece innecesario que esté esposado"



-"Se habla de un homicidio culposo, Pepo estuvo en el lugar, nunca se fue".



-"No se le hizo el análisis con la pipeta porque no había, se le hicieron análisis de sangre y orina que ya deberían estar. No sé si no maneja, aún no le pregunté. Tenemos una sobreviviente que nos podrá informar"



-"Pepo está desbastado por la situación, tiene golpes y marcas del accidente. La zona es terrible para el transito. Aún no sé si Pepo sabe que las otras dos personas murieron. No es el mejor cuadro anímico"



-"Me parece que Pepo debe esperar el proceso en libertad, se debe evaluar como una persona más, no como una persona pública. Me sorprende la pésima actitud ética de algunos periodistas"