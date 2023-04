Miguel Ángel Rodríguez, en la merienda de los viernes: cómo fue su encuentro con Lionel Messi y el día que lo hizo emocionar

Miguel Ángel Rodríguez, reconocido artista y comediante de la TV y el teatro, pasó hoy por los estudios de Radio La Red para participar de la "merienda de los viernes" de Pastor 910. En una amena entrevista, repasó, entre muchos otros temas, sus comienzos como productor en Canal 11, su pasión por San Lorenzo y recordó un encuentro con Lionel Messi, en el que "recreó" aquella recordada visita de Diego Maradona al programa de "Minguito".

"Estaba en Polémica y fui a grabar a Ezeiza con él. Además, se repitió lo que había hecho el Mingo original con Diego (Maradona). Una vez, Fernando Bravo me dijo ‘vos hiciste una recreación de lo de Mingo’. Y esa es la palabra", contó Miguel Ángel al referirse a ese recordado momento.

Luego, el comediante detalló cómo surgió la posibilidad de hacer ese sketch. "Salí a defender a Messi en un video en el que yo hacía el personaje de Mingo. Salí a defenderlo en el momento en el que se había ido de la Selección. Y un día jugaba Argentina con Uruguay en Montevideo y lo contacté a Dady -fisioterapeuta de la Selección- y al papá de Messi. Al principio me dijeron que esperara al partido, a ver si ganábamos. Y justo él hace un gol", recordó.

La victoria argentina posibilitó entonces el encuentro, que se produjo en el predio de la AFA en Ezeiza. "Cuando entré le estaban haciendo masajes y él estaba tomando mate. Tenía el pelo rubio. ¿Cómo era? Un pibe fantástico, un pibe sencillo, muy humilde. Cero problemas", aseguró.

Luego, según Miguel Ángel, llegó el momento de la grabación. "Fui, me cambié, me caractericé y grabamos. Fue todo improvisado. Yo le llevé los regalos ridículos de siempre, le puse la bufanda y el sombrero. Fue hacer lo mismo que había hecho Mingo con Maradona", contó el actor, quien agregó que Messi se quedó con cada uno de los regalos: "Me los agarraba de verdad".

Terminada la grabación, el comediante reveló que Messi le dijo que había escuchado un "editorial" en el que Miguel Ángel, caracterizado de Minguito, se refirió a las muertes de cinco jóvenes ocurridas durante la Time Warp, una fiesta electrónica realizada en abril de 2016: "Me contó que la vio en España y que se emocionó. Me lo contó con lágrimas en los ojos".

