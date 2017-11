Miguel Del Plá: "En Santa Cruz aún ho han comenzado las clases"

Miguel Del Plá - Congresal de ADOSAC 01-08.mp3

El Congresal de ADOSAC, Miguel Del Plá, habló con Luis Novaresio, Santa Cruz sin clasesREPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Hubo escuelas donde nunca hubo clases en Santa Cruz. Estamos con Miguel Del Plá, Congresal de ADOSAC".AUDIO DE LA NOTA"La situación es más drámatica porque hoy a la tarde hay una nueva paritaria pero no se sabe cual es la oferta salarial. El tema de que no hayan empezado las clases es porque directamente no se pagan los sueldos. [...] El resto de los trabajadores no pudieron ni abrir la paritaria. Es muy complicado y el que más se conoce es solo el docente. Los jubilados, los viales le pasa lo mismo. ATE está de lucha. Muchos no han tenido aumento ni este año, ni el anterior".Luis: "A los empleados entonces le aumentan un 0% y a los docentes solo les ofrecen un 4%".Miguel: " [...]Nuestra lucha denuncia a ambos gobiernos porque no hay v oluntad de ningún lado para ayudarnos".Rosario: "Nación comenta que la plata va a llegar si es que ustedes levantan la medida de fuerza. Ahora, ¿ustedes le van a hacer juicio político a la gobernadora Alicia Kirchner?".Miguel: "Sí, eso es fruto de nuestra unidad sindical".Luis: "Le deseamos lo mejor. Todos los políticos hablan en campaña lo importante que es la educaciones pero esto demuestra que es mentira. Muchas gracias".Miguel: "Solo quiero aclarar que a nosotros nunca nos ofrecieron nada".