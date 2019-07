Miguel Lifschitz: "Yo creo que la fórmula Fernández-Fernández no es el abismo para el país"

Roberto Lavagna:

"Creo que hay una necesidad en Argentina de buscar una alternativa. Hoy esa alternativa es Roberto Lavagna. En todas las mediciones Lavagna mide alrededor de 15 puntos. Hay un gran esfuerzo de Juntos por el Cambio y de Frente de Todos por polarizar y diluir cualquier propuesta alternativa".



Massa con el kirchnerismo y Pichetto en Cambiemos:



"Con Sergio Massa y Miguel Ángel Pichetto hablé hasta una semana antes. Lo de Pichetto fue más sorpresivo. Lo de Massa se venía preanunciando. El pragmatismo no le hace bien a la democracia".



Sobre el comienzo de la campaña:



Horacio Rodríguez Larreta no es el dirigente que conocemos, María Eugenia Vidal, el Presidente sacado de sus discursos, es una estrategia de marketing para generar miedo a la población". "Yo creo que la fórmula Fernández-Fernández no es el abismo para el país". "Forzar esa discusión genera temor". "La continuidad de este Gobierno también genera temor".



"Lo peor de este Gobierno es la política económica". "Esto en función de lo que ellos mismos dijeron que iban a hacer". "Pasaron 4 años".



"Necesitamos un presidente que sepa de economía y que tenga sensibilidad social".