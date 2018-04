Mirta Petrocini: "Comenzamos un plan de lucha "

Mirta Petrocini - Titular de la FEB 23-03.mp3

"El Plan de lucha comenzó ayer con la marcha de antorchas del Congreso a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en diferentes localidades hicieron marchas. La semana que viene tendremos actividades con el resto de los estatales, si no hay un llamado intermedio con una propuesta que supere esta quinta consecutiva rechazada, sólo nos falta poner la fecha, desde noviembre estamos esperando la convocatoria."-"Ellos dieron una propuesta unilateral y no hay posibilidades que nosotros podamos incluir algo y un 15 por ciento es poco."-"Un docente que se inicia con esta propuesta llega a octubre a 14 mil pesos. El básico está 5407 pesos, el sueldo de bolsillo es 12400. Nosotros discutimos el básico porque es el que llega a los jubilados. Lo que ofrecen e s 655 pesos. Con este sueldo no podes ni pagar la factura de gas y luz."ESCUCHA EL AUDIO DE LA ZONA