Mirtha Legrand celebró su cumpleaños en La Red: "No sé cuando voy a volver a la TV, espero que sea pronto"

En el día de su cumpleaños 96, la legendaria actriz y conductora argentina Mirtha Legrand aprovechó un momento para hablar con radio La Red y contó cómo va a celebrarlo. A su vez, en la entrevista, evitó hablar de los detalles de las negociaciones para volver a la TV porque "no quiere hacerse mala sangre".

"Voy a festejar en mi casa con 45 personas, muy queridas todas. La vida es corta, hay que festejarla", dijo en el inicio de la charla en #Lopez910.

Consultada por su posible regreso a la televisión, la diva contestó: "No sé cuando voy a volver a la tele, los dirigentes son tan complicados... espero que sea pronto". Y agregó: "No voy a hablar hoy de eso porque no me quiero hacer mala sangre".

Mirtha, por último, agradeció el cariño y el llamado de todo el equipo de #Lopez910 para seguir con el festejo de sus 96 años.