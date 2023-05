Mirtha Legrand, tras colocarse un marcapasos: "La operación fue un éxito, me siento bien"

Mirtha Legrand abandonó este miércoles por la mañana el Sanatorio Mater Dei luego de haber sido sometida ayer a una cirugía en la que le colocaron un marcapasos de última generación. Acompañada por su nieto, Ignacio Viale, la conductora dijo sentirse bien y que ahora solo debe hacer un poco de reposo.

"La operación fue fantástica, un éxito. Me siento bien, contenta. ¿Qué cuidados debo tener? No puedo mover mucho el brazo izquierdo, pero nada más. Puedo caminar y hacer mi vida habitual. El trato que me dieron fue maravilloso y ahora me voy a descansar unos días", afirmó Mirtha en un breve diálogo con Radio La Red y otros medios que la aguardaban.

Consultada sobre si prepara su regreso a la televisión para encabezar los clásicos almuerzos, afirmó: "Por ahora, no. Antes me tengo que poner bien".

Marcela Tinayre: "No hay que tenerle miedo"

Luego del parte médico del sanatorio en el que confirmaba que el procedimiento médico no había tenido complicaciones, Marcela Tinayre, hija de la conductora, dialogó con Primicias Ya y contó cómo fue que la diva y toda su familia vivió el proceso.

Mirtha_Legrand-Marcela_Tinayre.jpg Mirtha Legrand, junto a su hija, Marcela Tinayre.

"Estuvimos todo el tiempo con ella", explicó Tinayre al tiempo que aclaró que se trató de algo muy sencillo. "No es una intervención, es algo muy simple. Mucha gente está por hacerse este tratamiento y es importante que se sepa que el marcapasos es maravilloso y que no hay que tenerle miedo, salva vidas", dejó en claro la también conductora televisiva.