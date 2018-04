Mónica García Bottega: "Cristina Kirchner fue la responsable política de la tragedia de Once"

Martín Rojas, movilero: "Estamos en Once porque hace seis años se dio una tragedia que dejó 52 muertos. Hoy los familiares de las victimas se reúnen con Mauricio Macri."



Mónica Ortega, Madre de Tatiana: "Ayer vinimos a preparar todo y hoy no pude hablar porque me acordé de su saludo. Este andén me recuerda la tragedia, la sangre, las ambulancias."



-"Nosotros estamos pidiendo justicia mientras los culpables están libres."



-"Yo fui a pedir por Santiago Maldonado en una Iglesia, estaba el Intendente de Merlo y Cristina Fernandez, cuando la vi a ella le recordé la tragedia de Once. Ella era la responsable política"



-"Esta tarde nos recibe Mauricio Macri y le rec ordaré que llevamos una lucha por justicia."



- Cambió el Same después de Cromañón- Mejoró con la tragedia de Once: "Alberto Crescenti contó lo que pasó ese día, no se podía despegar la montaña de gente. Había 20 cm de sangre en los vagones"