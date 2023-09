¡Emocionante! La carta que la esposa del Huevo Acuña le escribió antes del Mundial: "Mirá dónde estás..."

Marcos Acuña conmovió a todos al compartir la carta que su esposa, María Julia Silva, le había enviado antes de la Copa del Mundo en Qatar 2022. Durante una entrevista con Sofi Martínez en el programa "Llave a la Eternidad" de TV Pública, el defensor argentino reveló detalles sobre la experiencia de convivir con el equipo nacional durante el torneo y emocionó a la audiencia al pedirle a la periodista que leyera las palabras que la madre de sus hijos le había dedicado, justo 10 días antes del primer partido en el Mundial. ¿Lo curioso? La carta la recibió el día de la gran final. Sí, Julia sabía desde el comienzo que la Copa del Mundo la levantaría la Scaloneta.

image.png

“Amor: es 12 de noviembre y ya queda poco para que te vayas. Me adelanto a escribirte esto porque sé que vas a estar el 18 de diciembre ahí, cumpliendo un sueño increíble. Lo sé, lo siento”, comenzaba la carta. “Solo quiero decirte una vez más que me siento orgullosa de vos. Estos últimos meses no fueron fáciles y le pusiste todo para mejorar. Todo el sacrificio que estás haciendo va a valer la pena”, siguió.

“Donde me busques, voy a estar con los 3 peques acompañándote. Sos nuestro ídolo, nuestro todo. El amor es muy grande. Gracias por ser el padre que sos, por el ejemplo de trabajo y esfuerzo. Sé que nadie te regaló nada y que siempre la luchaste. Mirá dónde estás. Disfrutá y jugá como cuando eras chico, con el corazón y sin presiones. Te lo ganaste. Te amo, te amamos. Siempre con vos, Javier. Por el sueño, María”, finalizó Julia.

Una carta especial para Marcos Acuña previo a la final de Qatar 2022. “Llave a la Eternidad” con Sofi Martínez por TV Pública. #marcosacuña #carta #amor #familia #campeon #qatar2022 #mundial. @nacho.vitale Una carta especial para Marcos Acuña previo a la final de Qatar 2022. “Llave a la Eternidad” con Sofi Martínez por TV Pública. #marcosacuña #carta #amor #familia #campeon #qatar2022 mundial. sonido original - Nacho.vitale

El campeón del mundo explicó que no sabía nada sobre la sorpresa de su esposa, quien le había pedido al fisioterapeuta de la Selección que se la diera antes de la final. “Cuando nos estábamos cambiando para la entrada en calor, ahí me la dio. No me la esperaba, yo no sabía nada. Apenas la vi me fui al baño a leerla. Desde ese día la tengo en mi billetera”, agregó el jugador de Sevilla.