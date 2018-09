"Tengo amigos que fueron a Rusia y compraron entradas, tengo copias de entradas de ka liga sampedrina y el presidente no sabe nada, nunca tuvo contacto ni supo nada de entradas para Rusia".



"LO que quiero yo y el resto de la sociedad es que nos informen sobre el tema de las entradas".



"Si no era por ustedes no nos hubiéramos enterado nunca de nada de ésto".



"El presidente del consejo federal es Toviggino, cuando nos aumentaron 107% el costo del control policial lo llamamos ara que nos ayude y nunca nos respondió".



"Yo soy el secretario de deportes del Municipio también, llegué a ser presidente de la liga porque soy presidente de un club amateur llamado San Patricio. Ahora estoy suspendido por el consejo federal". "Tengo amigos que fueron a Rusia y compraron entradas, tengo copias de entradas de ka liga sampedrina y el presidente no sabe nada, nunca tuvo contacto ni supo nada de entradas para Rusia"."LO que quiero yo y el resto de la sociedad es que nos informen sobre el tema de las entradas".





Reviví el audio:





Presidente de la liga de San Antonio de Areco.mp3



"Me suspendieron un año por decir la verdad de lo que pasó, hablando con varios de los presidentes de otras ligas vimos que la vara no fue para todos igual, a mí me tocó que me suspendieran un año como dirigente"."Nosotros estamos acá, me acaba de llamar el presidente de uno de los clubes más grandes de acá, tiene 600 hinchas o socios. Les parece un papelón lo que está pasando hora, estoy sancionado pro el consejo federal. Lo que dije es la verdad de lo que realmente pasó, me dieron a un año, a otros dirigentes en la misma situación solo los sancionaron. También suspendieron al presidente de la liga de San Pedro. Yo soy un pibe de San Antonio de Areco y me conoce todo el mundo , me preguntan por ésto".