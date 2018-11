Alejandro Fantino y un mensaje a IBOPE: "Lo único que pido es justicia y que midan bien"

"Nosotros con IBOPE, no tenemos cámara ni corte suprema y se meten con nuestro trabajo", señaló. Además agregó que no es él contra la compañía si no que que 80% de su sistema se queda con IBOPE.





A su vez, el conductor se refirió a la forma de medir: "IBOPE no me puede no medir modernamente, Los oyentes que tenemos nosotros usan otro tipo. La gente boluda no es, este es un programa que se escucha".





Por otra lado, Fantino tocó el tema de los Martín Fierro. "Está radio tuvo cobertura en Rusia y resulta que no estuvo en la terna de los premios". Asimismo, Alejandro mencionó que su programa tiene rebote en casi todos los países del mundo . ¿Cómo puede ser que estamos a 25 puntos de Mitre? se preguntó.





Por último Alejandro Fantino dejó en claro su mensaje: "Si pierdo, pierdo bien. Sean serios. Ojalá que mejoremos, yo lo único que pido es justicia y que midan la calle y las oficinas".